إنزاغي: لست قلقاً لمغادرة ميتروفيتش وليوناردو.. وأبحث عن مدافع أجنبي

أكد مدرب فريق الهلال إنزاغي جاهزية فريقه لمباراة الرياض والدوري رغم الغيابات المهمة، مثل الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز بسبب إيقاف إداري. وحول عدم امتلاكه سوى مهاجم واحد وهو نونيز، نظراً لمغادرة ميتروفيتش واستبعاد ليوناردو من لاعبي المواليد، أجاب: «هذا ليس مقلقاً، لدي عناصر جيدة سواء في الهجوم أو الأطراف، نمتلك حالياً نونيز، إلى جانب الحمدان ورديف كمهاجمين محليين، إضافة إلى مالكوم وسالم في الأطراف»، معتبراً اللاعب ناصر الدوسري أحد أعمدة الفريق وقدم أداءً رائعاً مميزاً في مونديال الأندية، ويؤدي مستوى رفيعاً في التدريبات. وعن خط الدفاع، أجاب: «نملك خط دفاع مميزاً، وخليفة الدوسري كان أداؤه جيداً، واستبعاده جاء بسبب العدد الكبير من اللاعبين المدافعين». وعن البليهي، قال: «مدافع جيد جداً ويعمل بشكل رائع، وسيكون مع الفريق، ونحن نبحث عن جلب مدافع أجنبي مواليد». وعن استعداد الفريق لهذا الموسم، قال: «بعد المشاركة في كأس العالم للأندية والاستراحة استعدينا للدوري بمنح اللاعبين راحة كافية وإقامة معسكر بألمانيا».