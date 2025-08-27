مفاجأة.. الأهلي يخطف موهبة فلامنغو «ماثيوس»

اقترب نادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب «ماثيوس غونسالفيس»، حسب ما أشارت الصحافة البرازيلية مؤخرًا، مقابل 8 ملايين يورو، بعد أن فقد «غونسالفيس» مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق فلامنغو البرازيلي تحت قيادة المدرب «فيليبي»، و على الرغم من العروض المقدمة من أندية أخرى، بما في ذلك نادي كروزيرو، إلا أن اللاعب اختار الانتقال إلى الأهلي، إذ تعد الصفقة بمثابة مفاجأة لعشاق كرة القدم، حيث أكدت المصادر أن النادي الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب، ويبدو أن الإعلان الرسمي بات قريبًا.ماثيوس غونسالفيس البالغ من العمر 22 عامًا يتميز بالسرعة والمهارة على الأطراف، وقد برز بشكل لافت في الدوري البرازيلي، حيث ساهم في صناعة الأهداف وتسجيلها لفريقه السابق فلامنغو. قدراته الفنية جعلته واحدًا من أبرز المواهب الشابة في البرازيل، وهو ما جذب اهتمام الأهلي لتعزيز خطه الهجومي ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.