كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية مي عز الدين خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة خُرّاج في الأمعاء تسبب في تجمع صديد، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت أسبوعين.
تدهور مفاجئ
وأعلن زوج مي مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور، أخيراً دخولها المستشفى إثر تدهور مفاجئ في حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن الفحوصات الطبية كشفت وجود خُرّاج استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.
وأكدت المصادر إجراء العمليةبنجاح، إلا أن الفنانة لا تزال تخضع للملاحظة الطبية داخل غرفة العناية المركزة، لحين الاطمئنان الكامل على استقرار حالتها الصحية، تمهيدًا لخروجها خلال الأيام القادمة.
Sources close to the Egyptian artist Mai Ezz El Din revealed that she underwent a delicate surgical procedure to remove an abscess in her intestines that caused a pus accumulation, following a health setback that lasted for two weeks.
Sudden Deterioration
Mai's husband, fitness trainer Ahmed Tamer, recently announced her hospitalization due to a sudden deterioration in her health condition, noting that medical tests revealed the presence of an abscess that required urgent surgical intervention.
Sources confirmed that the operation was successful; however, the artist is still under medical observation in the intensive care unit until her health condition stabilizes completely, in preparation for her discharge in the coming days.
