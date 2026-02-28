كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية مي عز الدين خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة خُرّاج في الأمعاء تسبب في تجمع صديد، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت أسبوعين.

تدهور مفاجئ

وأعلن زوج مي مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور، أخيراً دخولها المستشفى إثر تدهور مفاجئ في حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن الفحوصات الطبية كشفت وجود خُرّاج استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

وأكدت المصادر إجراء العمليةبنجاح، إلا أن الفنانة لا تزال تخضع للملاحظة الطبية داخل غرفة العناية المركزة، لحين الاطمئنان الكامل على استقرار حالتها الصحية، تمهيدًا لخروجها خلال الأيام القادمة.

