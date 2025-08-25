«حركة صفرية» للعميد في الميركاتو.. والجماهير تردّد: «لنا الله»

تشهد الأندية السعودية موسم انتقالات صيفي ساخناً، إذ تحرّكت إدارات الهلال والنصر والأهلي بقوّة؛ لتعزيز صفوفها استعداداً للموسم القادم، في حين بقي الاتحاد خارج دائرة الصفقات، ما زاد من قلق جماهيره.الهلال لم يتأخر عن المشهد، إذ دخل سوق الانتقالات بصفقات عالمية بارزة، أبرزها المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز قادماً من ليفربول، والظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان، في خطوة تؤكد أن الزعيم يسعى لمواصلة السيطرة محليّاً والتقدّم في المنافسات القارية.الأهلي، بطل آسيا للنخبة، تحرّك بخطوات مدروسة؛ لبناء فريق متوازن، مع ضم الفرنسي إنزو ميلوت من شتوتغارت الألماني، إضافة إلى لاعبين محليين يمنحون المدرب خيارات أوسع في تشكيلته. هذه التحركات تهدف لإعادة الثقة لجماهير الراقي، التي تنتظر موسماً مليئاً بالطموح، على الرغم من مطالبات الجماهير بمزيد من الصفقات.النصر أيضاً جذب الأنظار بصفقاته الصيفية، خصوصاً بعد تعيين المدرب الجديد خورخي خيسوس، مع ضم البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي، والفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونخ، والإسباني إينيغو مارتينيز من برشلونة، إلى جانب لاعبين محليين مثل نادر الشراري وعبدالملك الجابر، في خطوة تؤكد أن العالمي يخطط لموسم بطولي بلا أعذار.أما الاتحاد، فقد ظل صامتاً طوال فترة الانتقالات بلا أي صفقة جديدة، وهو ما زاد من إحباط جماهيره، التي ترى منافسيها يتسابقون على الأسماء الكبيرة، بينما يكتفي ناديها بالمشاهدة، وفي ظل هذا المشهد المتباين لم يجد عشاق العميد سوى أن يرددوا بمرارة: «لنا الله».