يعتبر لاعب وسط الأهلي الجزائري رياض محرز أول لاعب في تاريخ الأهلي يصنع 3 أهداف خلال مباريات الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي، حيث صنع اللاعب هدفاً خلال مباراة الهلال في مواجهة نصف نهائي النسخة الماضية، التي حسمها الفريق الهلالي لصالحه بركلات الترجيح، وهدفين أمام فريق القادسية ضمن النصف النهائي لكأس السوبر السعودي 2025 المقامة في هونغ كونغ، حيث انضم محرز برفقة البرازيلي رومارينهو وصالح الشهري كأكثر اللاعبين في صناعة هدفين في مباراة واحدة على مدى تاريخ السوبر السعودي.ويُعد النجم الجزائري أكثر لاعب أفريقي إسهاماً بالأهداف في تاريخ الأهلي السعودي، برصيد 66 إسهامة تهديفية، مُبتعداً بفارق كبير عن مهاجم الرأس الأخضر السابق دجانيني تفاريس، الذي يملك 40 إسهامة تهديفية.