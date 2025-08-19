أعلن نادي الأهلي؛ بناءً على القرار الصادر من لجنة الطعون والمخالفات، إعادة انتخابات مؤسسة أعضاء نادي الأهلي غير الربحية إلى إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين.وكان قرار لجنة الطعون والمخالفات قد صدر بتاريخ 17/ 8/ 2025م المتضمن التالي:أولاً: إلغاء فوز قائمة المرشح خالد أحمد الغامدي في تصويت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 13/ 8/ 2025م.ثانياً: إعادة قيد قائمة أحمد معتوق جنة، وكذلك قائمة أحمد عبدالله الحصيني، ضمن القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة أعضاء نادي الأهلي.ثالثاً: إعادة انتخابات مؤسسة أعضاء نادي الأهلي إلى مرحلة (إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين) بعد ضم القائمتين المشار لهما في البند الثاني من هذا القرار، وذلك استناداً للفقرتين (3) و(7) من المادة (الثالثة والثلاثين) من اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية.كما أعلن النادي الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي في منصة X عن البرنامج الزمني لمؤسسة أعضاء نادي الأهلي غير الربحية، إذ جاء في البيان: بناءً على إعادة العملية الانتخابية لمؤسسة أعضاء نادي الأهلي من المرحلة الخامسة، تعلن اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية البرنامج الزمني لمؤسسة أعضاء نادي الأهلي غير الربحية وفق الآتي: أولاً: إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين لمدة يوم واحد وهو اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية لمدة يوم واحد (الإثنين 25 أغسطس)، الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية لمدة يوم واحد (الثلاثاء 26 أغسطس)، النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية لمدة يومين (الأربعاء والخميس 27-28 أغسطس)، ومن ثم اعتماد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب.