تلقى نادي سانتوس البرازيلي بقيادة نجمه نيمار خسارة مذلة على أرضه وأمام جماهيره بنتيجة ستة أهداف دون مقابل تعتبر الخسارة الأكبر لسانتوس على أرضه في تاريخ مشاركاته بالدوري البرازيلي، وأكبر نتيجة في مواجهات الفريقين.من جهتها أكدت صحيفة غلوبو البرازيلية رحيل مدرب الفريق كليبر كزافييه بعد الهزيمة الكبيرة من فاسكو داغاما، والتي كانت سبباً في دخول نيمار في حالة بكاء شديدة بعد نهاية المواجهة.أهداف المباراة حملت توقيع البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم ليفربول وبرشلونة السابق هدفين، وتقاسم لوكاس بيتون، و ديفيد دا فونسيكا، ورايان ودانيلو نيفيز الأهداف الأربعة الأخرى.وظلت جماهير فاسكو تردد أمام مشجعي سانتوس أغنية تؤكد أن كوتينيو أفضل من نيمار قبل مغادرة جماهير سانتوس مدرجات الملعب من الدقيقة 62 من زمن المباراة.ويحتل نادي سانتوس المركز الخامس عشر، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، من فوزين متتالين في الجولتين الماضيتين من الدوري البرازيلي قبل أن يخسر بنتيجة كبيرة أمام ملاحقه فاسكو دا غاما الذي يحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن سانتوس.