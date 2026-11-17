ردد عشاق الفنان راشد الماجد الجملة الشهيرة «احترنا يا راشد معاك»، عند وصفه لمعشوقته في أغنيته المعروفة «يا راشد»، وبعد 28 عامًا استعار جمهور التعاون هذه العبارة مبدلًا اسم راشد بفريقه، ليردد: «احترنا يا تعاون معاك»، في تعبير صادق عن التباين الحاد بين نتائجه المحلية والقارية هذا الموسم.

صدارة آسيوية وانتكاسة محلية

في الوقت الذي خاض فيه الفريق اثنتي عشرة مباراة في الدوري، لم يذق خلالها طعم الانتصار؛ إذ اكتفى بخمسة تعادلات مقابل سبع خسائر، حاصدًا خمس نقاط فقط وضعته في المركز السابع عشر (ما قبل الأخير)، ضمن مراكز الهبوط المباشر. حصيلة جعلت المشجع التعاوني يراقب نتائج المنافسين بقدر اهتمامه بمباريات فريقه، ويحسب الفارق النقطي عن مناطق الأمان، وسط قلق متزايد لم يكن يتمنى أن يرافق موسمه.

وعلى النقيض تمامًا في المشاركة الخارجية بدوري أبطال آسيا الثاني، بدت الصورة مشرقة ومساحة الفرح أوسع، حيث غابت الهزيمة نهائيًا؛ فمن أربع مباريات، حقق الفريق ثلاثة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، ليحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية مبكرًا قبل ختام دور المجموعات بجولتين. والمفارقة اللافتة، أن هجوم التعاون سجل 8 أهداف في 4 لقاءات آسيوية فقط، بينما عجز عن تسجيل أكثر من 6 أهداف خلال 12 جولة في دوري المحترفين!

تعاقدات وتغييرات فنية وإدارية

لم يدخل التعاون موسمه بقائمة محدودة الخيارات؛ بل أبرم أربع عشرة صفقة شملت مختلف الخطوط، بدءًا من عبدالله الجدعاني، مرورًا بزين الدين بلعيد، وناصر الهليل، وجاير كولاهوازو، وتركي الجعدي، وعبدالرحمن هندي، وصولًا إلى بارفيه غوياغون، ومحمد الصاعدي، ونديم بايرامي، وفارس الغامدي، وإبراهيم محنشي، وأوسكار دورلي، وانتهاءً بالثنائي الهجومي عبدالرزاق حمدالله ويونس البحراوي. حراك تعاقدي بهذا الحجم منح المدرج أسبابًا وجيهة للتفاؤل، لكنه وضع الفريق أمام تحدي تحويل هذه الأسماء إلى منظومة متجانسة تعرف كيف تفتتح المباريات، وتحافظ على توازنها، وتعبر المنعطفات الصعبة دون أن تخسر النقاط والثقة معًا. ومع استمرار التعثر المحلي، تحركت الإدارة لتصحيح المسار عبر تغيير الجهاز الفني برحيل زاركو لازيتيتش والتعاقد مع فوك رازوفيتش، إلى جانب استقطاب حامد البلوي لترتيب العمل الإداري وتدارك الموقف؛ وهي خطوات يترقب الجمهور انعكاسها الفعلي داخل المستطيل الأخضر.

وضع الجمهور «احترنا معاك»

بات مشجع التعاون هذا الموسم بحاجة إلى معرفة اسم البطولة أولًا قبل أن يهيئ أعصابه للمباراة؛ ففي آسيا ينتظر فرحة جديدة، وفي الكأس يطمئن إلى حضور فريقه، أما حين يحين موعد الدوري، فيضع يده على قلبه متسائلًا: هل تنتهي الليلة حكاية الانتظار؟

هكذا يعيش المدرج التعاوني أيامه متأرجحًا بين فريق يبعث فيه الأمل، والفريق ذاته حين يعيده إلى دائرة القلق. القميص واحد، والشعار واحد، لكن المردود يتبدل بتبدل المسابقة، لتصبح عبارة «احترنا معاك» الوصف الأدق لعلاقة الجمهور بناديه. لقد تحول الانتصار المحلي إلى أمنية مؤجلة من جولة إلى أخرى؛ يدخل المشجع المدرج محملًا بالتفاؤل باحثًا عن بداية مغايرة، وهدف يفك العقدة، وصافرة نهاية تمنحه فرحة كاملة، لكن الجولة تمضي ويبقى السؤال معلقًا، ليعود المدرج إلى لملمة آماله وترتيبها من جديد استعدادًا للموعد المقبل.