في ليلتين امتد فيهما الطرب إلى ساعات الصباح الأولى، أعاد الفنان راشد الماجد رسم ملامح علاقته بجمهوره على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، مستحضراً ذاكرة غنائية تجاوزت أربعة عقود، ومقدماً نموذجاً لفنان استطاع المحافظة على حضوره عبر أجيال متعاقبة، دون أن تفقد أغنياته القديمة قدرتها على المنافسة أو تتراجع مكانتها أمام إصداراته الحديثة.

حملت الأمسيتان ما يتجاوز حدود الحفل الغنائي؛ إذ بدا «سندباد الأغنية الخليجية» أقرب إلى جمهوره من أي وقت مضى، يتبادل معه الحديث والمزاح، ويستجيب لطلباته، ويمنحه حق التصويت لاختيار بعض الأغنيات، في مشهد عكس طبيعة العلاقة التي صنعتها سنوات طويلة من الطرب والذكريات المشتركة.

وفي الليلة الأولى، اختصر الماجد مشاعر الغياب والشوق بعبارة «أولاً وحشتوني كثير»، قبل أن يمازح الحاضرين قائلاً: «أنا من شوقي لكم قعدت أرقّم لكم الكراسي»، وسط تفاعل جماهيري امتد حتى الثالثة صباحاً. أما الليلة الثانية، فشهدت حضوراً أكثر تفاعلية، حين استجاب لطلب أداء أغنية «أشتاق لك»، رغم خروجها عن البرنامج المعد مسبقاً، ومازح أحد الحاضرين بقوله: «ما راح تنام قبل تسمعها».

وتكشف عودة الماجد إلى أغنيات البدايات عن خصوصية تجربته الفنية؛ فبعض أعماله التي مضى على تقديمها ما بين 35 و40 عاماً، ما زالت تحجز مواقع متقدمة على قوائم «بيلبورد عربية»، وهو حضور يعزوه الفنان إلى دقة الاختيار منذ بدايات مشواره، باعتبار أن الأغنية الناجحة تتجاوز زمن إنتاجها لتصبح جزءاً من ذاكرة المستمعين.

ولم تغب المشاعر الوطنية عن الأمسيتين؛ إذ خصّ الجنود المرابطين على الحد الجنوبي بأغنية تقديراً لدورهم، فيما اختصر اعتزازه بالانتماء السعودي بعبارة «دمنا أخضر»، مؤكداً مكانة الأغنية الوطنية في مسيرته.

واستحضرت عودته إلى الرياض جانباً شخصياً من ذاكرته، بعدما قاد سيارته في شوارع العاصمة برفقة أصدقائه، مستعيداً أيام «استديو الشراع»، في جولة ربطت بين تفاصيل البدايات وحضور الحاضر.

وبينما يستعد لطرح ألبوم جديد تتولى شركة روتانا ترتيب مواعيد إصداراته، تبدو تجربة راشد الماجد أمام اختبار مختلف؛ يتمثل في قدرته على إضافة أعمال جديدة إلى رصيد غنائي ما زالت أغنياته القديمة تحتفظ بجاذبيتها. وهي معادلة تكشف، أن التحدي الحقيقي للفنان صاحب المسيرة الطويلة يتجاوز استعادة نجاحاته إلى صناعة أغنيات قادرة على البقاء بالقدر ذاته.

لقد اختصرت ليلتا الرياض جانباً من مسيرة الماجد؛ فنان يعود إلى أغنياته الأولى دون أن يتوقف عندها، ويستعيد ذكرياته دون أن يجعلها بديلاً عن الحاضر، محافظاً على علاقة مع جمهوره تبدو فيها السنوات شاهداً على امتداد التجربة، لا مجرد مقياس لعمرها.