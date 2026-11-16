يقارب الفنان التشكيلي مهدي عقيلي موضوع الطفولة من خلال العلاقة بين الكتلة والمساحة في لوحته التي سيعرضها ضمن المعرض المصاحب لاحتفالات تعليم جدة بيوم الطفل العالمي، الموافق 20 نوفمبرالمقبل. ويمنح الطفلين ثقلا بصريا في الجزء السفلي من التكوين، ويترك للرسوم والكتابات مساحة أوسع تمتد فوقهما وحولهما. ومن التفاوت بين كثافة الكتلتين وخفة الخطوط يتولد إيقاع ينقل العين من الطفلين إلى العالم الذي يرسمانه.

الفنان التشكيلي مهدي عقيلي.

وتؤدي الألوان دورا في ضبط هذا الإيقاع. فالدرجات الترابية المتقاربة توحد المساحة وتمنحها هدوءها، فيما يتردد الأزرق بين ثوب أحد الطفلين والرسوم والكتابات، فيربط الكتلة بالمساحة المحيطة بها. ويتركز الأحمر في مواضع محدودة من التكوين، فيمنح الكتابة ثقلا يقابل امتداد الدرجات الهادئة ويوجه العين نحو العبارة التي تربط خيارات اليوم بمستقبل الأطفال.

ويجمع عقيلي في هذا العمل بين معالجة واقعية لهيئتي الطفلين واختزال المهن والألعاب والأجهزة في خطوط قريبة من لغة الرسم عند الطفل. وتظهر صلة اللوحة بتجربته في التجريد اللوني في بناء العلاقات بين عناصرها، إذ يصل اللون بين الشكل المجسم والرسم المسطح ويمنح كل مساحة وزنها داخل التكوين. وفي هذا السياق تظهر الأجهزة التقنية إلى جوار رموز اللعب والمهن، فتطرح سؤالا عن أثرها في الطفولة. فبقدر ما توسع فرص التعلم والاكتشاف، قد تستحوذ على وقت يحتاجه الطفل للعب والتفاعل والتجربة.

ويتجلى البعد الإنساني للعمل في المساحة التي يمنحها عقيلي لما يرسمه الطفلان. فأحلامهما تشغل من اللوحة حيزا أكبر من الحيز الذي يشغله جسداهما. وبهذا التفاوت تصبح حماية الطفولة جزءا من معنى التكوين نفسه. فالأمان الذي تتمناه الكتابة على الجدار هو ما يمنح الطفل فسحة للعب والتخيل واكتشاف ما يمكن أن يكونه.

مهدي علي عقيلي رسام ونحات سعودي عرف بتجربته في التجريد اللوني ومعالجته موضوعات الهوية الوطنية. أشرف على جداريات سوق عكاظ، وتولى أمانة فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» في مكة المكرمة، وشارك في عدد من المعارض التشكيلية، من بينها معرض «هي» في الرياض و«لوحة في كل بيت» كما قدم ورشاً لمعلمي ومعلمات التربية الفنية في تعليم جدة.