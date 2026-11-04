أعلن مدرب المنتخب السعودي الأول جورجيوس اليوم (الأربعاء) قائمة أسماء اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر «الأخضر» الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، ويأتي المعسكر الخارجي خلال فترة توقف المنافسات الكروية خلال أيام «الفيفا» من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري، ويخوض منتخبنا الوطني مباراتين، الأولى أمام نظيره الكوري الجنوبي 13 نوفمبر، والثانية مواجهة أوزبكستان 17 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة المدرب دونيس لمعسكر الدوحة 30 لاعبا هم: محمد العويس، وحامد يوسف، وعبدالقدوس عطية، وعبدالإله العمري، وسلطان تنكر، وعبدالله الخطيب، وحسان تمبكتي، وعلي لاجامي،ونواف بوشل، ومحمد محزري، وسعود عبدالحميد، ومحمد أبوالشامات، ومتعب الحربي، وفارس عابدي، ومصعب الجوير، ومختار علي، ومحمد كنو، وزياد الجهني، وعبدالله الخيبري، وناصر الدوسري، وعبدالملك العييري، وسلطان مندش، ومحمد القحطاني، ومروان الصحفي، ومحمد الكويكبي،زأحمد الغامدي، وتركي العمار، وعبدالله الحمدان، وفراس البريكان، وعبدالله آل سالم.

وخلت قائمة الأخضر كما ذكرت«عكاظ» من ستة لاعبين هم: نواف العقيدي، وحسن كادش، وعلاء حجي، وهمام الهمامي، وزكريا هوساوي، وصالح أبوالشامات، لعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية والفنية، وحاجتهم لاستكمال برامجهم التأهيلية، وشهدت القائمة غياب القائد سالم الدوسري الذي كان متوقعا انضمامه بسبب تعرضه لآلام في الركبة وحاجته للعلاج والتأهيل قبل مواجهة الفتح (الجمعة) الماضية في الجولة (12) من دوري روشن السعودي للمحترفين..