أكد مدرب القادسية بريندان رودجرز، تطلعه لمواجهة الهلال، مشدداً على ثقة فريقه بقدرته على المنافسة وتقديم أداء قوي، رغم قصر فترة الاستشفاء وضغط المباريات.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «ننتظر هذه المباراة بشغف، وبدأنا الموسم بصورة ممتازة. سنواجه أفضل فريق في الدوري، لكننا أيضاً فريق ممتاز، ونتوقع مباراة رائعة. نحترم جودة الهلال ونجومه المحليين والعالميين، لكننا لا نخشى أحداً».



وأشار إلى قوة الهلال في مختلف الخطوط، موضحاً أن المواجهة تمثل فرصة مهمة لاختبار قدرات القادسية، وأضاف: «نعرف جودة المنافس وسنلعب بطريقتنا المعتادة بالضغط واستغلال الفرص. ومهما كانت نتيجة مباراة الهلال سنواصل المنافسة واللعب بأعلى مستوى».



وأشاد بعقلية لاعبيه واحترافيتهم وانضباطهم، مبيناً أن استمرارهم في القتال حتى اللحظات الأخيرة وتسجيلهم في المباراة الماضية يعكس جديتهم، مؤكداً أن العمل في النادي خلال العامين الماضيين أسهم في وصوله للمنافسة على أعلى المستويات.



ورداً على سؤال «عكاظ» حول الجاهزية، أوضح أن الجهاز الفني سيقيّم حالة جميع اللاعبين قبل تحديد التشكيل، مشيداً بكفاءة الجهاز الطبي، ومؤكداً أن توزيع الجهد وإجراء التغييرات مع الحفاظ على التوازن ضرورة لاستمرار الأداء، في ظل توالي الاستحقاقات المحلية والآسيوية.