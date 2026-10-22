وافق مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني على تمديد عقده، بعد نحو ثلاثة أشهر من خسارة نهائي كأس العالم 2026، واعتزال قائد (التانغو) ليونيل ميسي.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، وافق سكالوني على توقيع عقد جديد لتدريب المنتخب الأرجنتيني حتى كأس العالم 2030، بعدما قبل العرض الذي أُرسل إليه في سبتمبر الماضي، فيما يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل قبل التوقيع الرسمي.

وينتهي عقد سكالوني مع المنتخب الأرجنتيني بنهاية العام الجاري، وأُثيرت شكوك خلال الأيام الماضية حول استمراره في منصبه، بالتزامن مع اعتزالليونيل ميسي.

ومنذ توليه المسؤولية عام 2018، نجح سكالوني في إعادة منتخب الأرجنتين إلى منصات التتويج، بعدما قاده للفوز بكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا مرتين عامي 2021 و2024، وكأس فيناليسيما 2022.

وقاد سكالوني منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، لكنه خسر اللقب أمام إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب (ميتلايف) بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو الماضي.