يواجه نادي لانس الفرنسي خطر تلقي عقوبة جديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)؛ بسبب تصرفات جماهيره خلال مواجهة كلوب بروج البلجيكي، أمس (الأربعاء).

وخسر لانس، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد، أمام كلوب بروج بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 30، بسبب إلقاء جماهير لانس ألعاباً نارية ودخانية إلى أرض الملعب، وبحسب شبكة (RMC) الفرنسية، يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فتح ملف تأديبي جديد ضد النادي الفرنسي.

وأضافت الشبكة أن (يويفا) لا يتسامح مع مثل هذه المشاهد خلال المباريات التي ينظمها، وقد تكون العقوبة قاسية على لانس، سواء بفرض غرامة مالية أو منع جماهيره من حضور المباريات خارج أرضه.

وأوضح التقرير أن اضطرار حكام المباراة إلى إيقاف اللعب لبضع دقائق قد يسهم أيضاً في تشديد العقوبة، مشيراً إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي دونوا هذه الأحداث في تقاريرهم الخاصة بالمباراة، التي صنفتها السلطات البلجيكية على أنها عالية الخطورة.

ويأتي ذلك في وقت يخضع فيه النادي بالفعل لفترة اختبار تأديبية، بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية وإلقائها على أرض الملعب خلال مواجهة سلافيا براغ، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.