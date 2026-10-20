أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، رغبته في الفوز على فريقه السابق برشلونة، في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.



وقال إنريكي في مؤتمر صحفي، إن المباراة ستكون متقاربة نظراً للجودة الفردية العالية التي يمتلكها الفريقان، لكنه يرى باريس سان جيرمان أقوى كونه يلعب على أرضه في ملعب «بارك دي برانس» وبين جماهيره.



وأضاف: «اللعب على أرضنا يُحدث فارقاً، نحن أقوى بكثير هنا ونريد الفوز، قد لا تكون المباراة حاسمةً من حيث المنافسة ككل، لكنها مباراةٌ خاصةٌ».