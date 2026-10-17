غادر الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لاعب تشيلسي، ملعب مواجهة فريقه أمام إيفرتون، السبت، محمولًا على نقالة، بعد تعرضه لإصابة إثر اصطدام خلال خروجه لإبعاد كرة ثابتة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ووقعت الحادثة خلال الشوط الثاني، عندما خرج مارتينيز بقبضته لإبعاد كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يصطدم بمدافع إيفرتون جاراد برانثويت، ليسقط اللاعبان أرضًا، وسط مطالبات بالتدخل الطبي العاجل.



واستدعى الموقف توقف المباراة لعدة دقائق، خضع خلالها الحارس الأرجنتيني لفحوصات وإسعافات ميدانية، قبل تثبيت رقبته بواقٍ طبي ونقله على نقالة خارج الملعب. وأظهرت لقطات البث التلفزيوني أنه كان واعيًا أثناء مغادرته، وقادرًا على تحريك أطرافه، فيما خضع برانثويت لفحص وفق بروتوكول التعامل مع حالات الاشتباه بارتجاج الدماغ، قبل مواصلة اللعب.



واضطر تشيلسي إلى استبدال مارتينيز بالحارس البديل مايك بيندرز في الدقيقة 75، وفقًا لتقرير صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فيما لم تتضح على الفور طبيعة إصابة الحارس الأرجنتيني ومدى خطورتها.



وجاءت الإصابة في وقت كان فيه تشيلسي متقدمًا على إيفرتون بهدف، ورغم استبدال مارتينيز بزميله الحارس البديل بيندرز إﻻ إن تشيلسي تمكن من إنهاء اللقاء لمصلحته بهدفين دون مقابل سجلها النجم بيدرو نيتو.



وبهذه النتيجة، يحقق تشيلسي فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ13 وفي المركز الرابع، فيما تلقى إيفرتون الخسارة الأولى له وتجمد رصيده عند 10 وفي المركز السادس.