خسر منتخب قطر أمام نظيره الصيني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء (الجمعة) على ملعب «حمد الكبير» في الدوحة، في افتتاح بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً.

ثنائية بتوقيع يوان ويوبانغ

وجاء هدفا المنتخب الصيني بتوقيع بونكشيان يوان وليو يوبانغ في الدقيقتين الرابعة و37.

«الأخضر» على رأس المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات والبحرين وعُمان والصين، فيما يشارك الأخضر السعودي (حامل اللقب) في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات العراق واليمن والكويت ومصر.

الصين ومصر ضيفان في البطولة

ويشارك منتخبا الصين ومصر ضيفين في البطولة التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة، للعام الثاني على التوالي في قطر، وتستمر المنافسات حتى 4 نوفمبر القادم.