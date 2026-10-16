أعلن نادي النجمة رسمياً تعاقده مع المهاجم الفنزويلي الشاب رودريغيز فيزكاينو (21 عاماً)، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري الدرجة الأولى، ويُعد أحد الأسماء الواعدة في مركز رأس الحربة الصريح. وجاءت الصفقة بتوصية من الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي خورخي ميندونسا، الذي يبحث عن تعزيز فاعلية الخط الأمامي بورقة هجومية شابة تمتلك مقومات بدنية وتكتيكية عالية.



وفور وصوله لمقر النادي بالقصيم، خضع اللاعب لفحوصات طبية سريعة واجتماع تحضيري، قبل أن يرتدي شعار الفريق ويشارك بفعالية في المران الجماعي الأول.



ورغم صغر سنه، يمتلك فيزكاينو مسيرة احترافية مميزة في الملاعب اللاتينية؛ حيث صقلت موهبته عبر المشاركة في كبرى البطولات القارية لأندية أمريكا الجنوبية، وعلى رأسها كوبا ليبرتادوريس وكوبا سوداميريكانا. وتمنحه هذه الخبرة القارية أفضلية كبرى للانسجام سريعاً مع فريق النجمة ودوري الدرجة الأولى.



وتُقدر القيمة السوقية الحالية للمهاجم الفنزويلي بنحو 350000 يورو وفقاً لمؤشرات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، وسط توقعات قوية بارتفاع قيمته الاستثمارية والتسويقية خلال الفترة القادمة، نظراً لصغر سنه وتواجد كشافي الأندية في الدوري السعودي الذي بات محط أنظار قارة أمريكا الجنوبية.



وتعول الإدارة النجماوية كثيراً على إمكانات فيزكاينو ليكون الورقة الرابحة للفريق في الجولات القادمة، ومحطة هجومية قادرة على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف، للمضي قدماً في سلم ترتيب الدوري والمنافسة بقوة للعودة إلى دوري روشن للمحترفين.