أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الإيرلندي بريندان رودجرز، بجهود لاعبيه عقب الفوز على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، مؤكداً أهمية النتيجة بعد أسبوع طويل ورحلة الفريق إلى أوزبكستان لمواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وقال رودجرز خلال المؤتمر الصحفي: «بدأنا المباراة بصورة ممتازة، وسجلنا هدفاً وكان بإمكاننا إضافة الثاني. وفي شوط المباراة الثاني دخلنا بقوة وتماسك، ونجح محمد أبو الشامات في تسجيل الهدف الثاني. أحيّي اللاعبين الأساسيين والبدلاء على جهودهم أمام فريق يقاتل حتى النهاية».



وأوضح أن ضيق وقت الاستشفاء وحرارة الأجواء أسهما في إرهاق اللاعبين، مشيراً إلى أن إراحة جوليان جاءت ضمن سياسة التدوير، وأن الفريق سيركز على الاستشفاء بالتعاون مع الجهاز الطبي، استعداداً لمواجهتي التعاون والهلال خلال الأسبوع القادم.



واختتم رودجرز بالإشادة بمحمد أبو الشامات: «نرى تطوراً واضحاً في مستواه وسجله التهديفي، وهو يقدم أداءً مميزاً ولديه مجال أكبر للتطور. أمامنا تحديات نواصل العمل عليها، والأهم أن نستمر في الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية».