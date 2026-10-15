قاد المغربي مراد باتنا فريقه الفتح لتحقيق أولى انتصاراته في دوري روشن السعودي للمحترفين بعد ريمونتادا مثيرة أمام الحزم بنتيجة 2/3 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري المحترفين.



وشهد اللقاء تقدم الحزم أولاً عن طريق نجمه الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الفتح سابقاً، عبر ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 17، ومن ثم عادل الفتح بهدف الإيفواري ألفريد كانغا بتمريرة حاسمة من مراد باتنا في الدقيقة الـ 27.



وفي الشوط الثاني، تقدم الحزم مجدداً عبر عبد العزيز الضويحي في الدقيقة الـ 49، وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين أحرز الفتح الهدف الثاني والتعادل عن طريق فيصل العبدالواحد (د: 88)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز مراد باتنا الهدف الثالث للفتح، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف للفتح مقابل هدفين للحزم.



وبهذه النتيجة، يحقق الفتح فوزه الأول ويصل للنقطة السادسة فيما تجمد رصيد الحزم عند 9 نقاط.