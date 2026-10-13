قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد ثلاث مباريات ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وذلك لاعتبارات لوجستية، مع مراعاة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات.



وبموجب التعديل، تقام مباراتا الرياض والهلال، والاتحاد والشباب، يوم السبت 19 ديسمبر 2026، فيما تقام مباراة الأهلي والنصر يوم السبت 6 مارس 2027.



وتستمر بقية مباريات الجولة التاسعة وفق مواعيدها المعتمدة دون تغيير.



وراعت الرابطة في تحديد المواعيد الجديدة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات، إلى جانب المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإقامة المباريات.



وتأتي هذه التعديلات ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لإدارة جدول المسابقة، بما يراعي مختلف الاعتبارات المرتبطة بترتيبات الفرق اللوجستية اللازمة لإقامة المباريات.