واصل نادي النصر تألقه الهجومي في دوري روشن السعودي، بعدما انفرد بصدارة قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف من الكرات الثابتة، برصيد ستة أهداف، وذلك عقب مرور 8 جولات من منافسات الدوري.



وجاء النصر في المركز الأول، متقدماً على الرياض الذي حل ثانياً بثلاثة أهداف، بالتساوي مع الخلود ونيوم، فيما سجل الفيحاء والاتفاق هدفين لكل منهما.



ولم يتوقف تميز الفريق النصراوي عند عدد الأهداف المسجلة، بل امتد إلى التفوق على المعدل المتوقع للتسجيل من الكرات الثابتة، إذ بلغ مؤشر الأهداف المتوقعة (4.20)، بينما سجل الفريق فعلياً ستة أهداف، بفارق إيجابي قدره 1.80 هدف.



وتعكس هذه الأرقام الفاعلية الهجومية للنصر في استثمار الكرات الثابتة، وقدرته على تحويلها إلى مصدر مؤثر للأهداف، في مؤشر يعزز من تنوع الحلول التهديفية للفريق خلال الجولات الماضية من المسابقة.