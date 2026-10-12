تقاسمت أندية الهلال والاتحاد والأهلي صدارة قائمة أكثر الفرق حصولاً على ركلات الجزاء في دوري روشن السعودي، بعدما حصل كل فريق على 5 ركلات جزاء، وذلك مع نهاية الجولات الثماني الأولى من منافسات الموسم الجاري.



وجاء القادسية في المركز الثاني برصيد 3 ركلات جزاء، فيما حصلت أندية الدرعية والاتفاق والخليج والخلود على ركلتي جزاء لكل فريق، بينما نال كل من أبها والحزم ركلة جزاء واحدة.



وشهدت القائمة تنوعاً في الفرق المستفيدة من ركلات الجزاء، في مؤشر إحصائي يرصد عدد المرات التي احتُسبت فيها هذه الركلات لمصلحة الأندية خلال الجولات الماضية، مع استمرار المنافسة في دوري روشن السعودي.