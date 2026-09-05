يسعى مدرب فريق الأهلي مارينو بوسيتش لمواجهة ضغط المباريات خلال شهر سبتمبر الجاري، إذ استهل الفريق الأهلاوي مبارياته بالخسارة من فريق الهلال بثلاثية نظيفة بالرياض الثلاثاء الماضي، ومن ثم عاد للانتصارات من أمام الرياض بخماسية نظيفة بجدة الجمعة الماضية، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وحالياً سيحل الفريق الأهلاوي ضيفاً على القادسية بالدمام الثلاثاء القادم الساعة 9:00 مساء، ومن ثم سيستضيف فريق الحزم بجدة الساعة 9:00 مساء في دوري روشن.



بعد ذلك سيطوي فريق الأهلي صفحة المباريات المحلية ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه باستضافة فريق باختاكور الأوزبكي الإثنين 14 سبتمبر الجاري الساعة 9:15 مساء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



وسيختتم الفريق الأهلاوي مبارياته في شهر سبتمبر الجاري بالمواجهة الحاسمة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا السبت 19 سبتمبر، الساع 4:00 عصراً، في نهائي كأس القارات الثلاث (أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ) ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال.



ويطمح المدرب الهولندي مارينو بوسيتش لتحقيق فريقه الانتصارات محلياً وقارياً وعالمياً من خلال المباريات المتبقية التي سيخوضها خلال 12 يوماً، إذ وضع خطة فنية بتدوير اللاعبين في المباريات كافة من أجل تجاوز ضغط المباريات، وتحقيق الانتصارات.



