كشف مدرب النصر الأسترالي أنج بوستيكوغلو أن وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل المشروع النصراوي كان أحد العوامل التي شجعته على قبول مهمة تدريب الفريق، مؤكدًا أن قائد النصر ما زال يتمتع بدرجة عالية من الحافز والتركيز رغم مسيرته الطويلة في الملاعب.



وقال بوستيكوغلو، في حديث نقلته صحيفة A BOLA البرتغالية اليوم (الخميس) 3 سبتمبر 2026، إن فرصة العمل مع أحد أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ كانت جزءًا من جاذبية التجربة بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أنه ينظر إلى تدريب رونالدو بوصفه فرصة ليكون جزءًا من مرحلة مهمة في مسيرة النجم البرتغالي.



وأوضح المدرب الأسترالي أن تجربته مع النجوم الكبار علمته أن هؤلاء اللاعبين يتميزون عادة بمستويات مرتفعة من الالتزام والدافع والتركيز، معتبرًا أن التعامل معهم قد يكون أسهل من التعامل مع لاعبين يعتقدون أنهم بلغوا منزلة النجومية دون أن يملكوا العقلية نفسها.



وأبدى بوستيكوغلو إعجابه بعقلية رونالدو داخل النصر، مؤكدًا أن البرتغالي «لا يزال متحفزًا جدًا»، وأنه يملك أهدافًا شخصية واضحة، يأتي في مقدمتها الاقتراب من حاجز 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.



وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن النصر يضم مجموعة من الأسماء العالمية، من بينها ساديو ماني وكينغسلي كومان وجواو فيليكس، إلا أن رونالدو ما زال يمثل الواجهة الأبرز للمشروع الرياضي للنادي.