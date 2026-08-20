أظهرت ورقة بحثية ماليزية أن النصر شكّل المحطة التي انتقل عبرها رصيد كريستيانو رونالدو الرياضي والعلاماتي العالمي إلى حضور مباشر في الدوري السعودي، عبر ما تصفه الدراسة بـ«تضخيم السوق والاهتمام الدولي» حول النادي والمسابقة.



وحملت الورقة عنوان «كريستيانو رونالدو بوصفه لاعب إرث: الأداء، العلامة العالمية، النصر، وكأس العالم 2026»، وأعدّها الأستاذ الدكتور سيد زاهر الدين بن سيد موسى، المنسوب إلى جامعة الإسلام الماليزية. وأُتيحت عبر منصة «ريسرش غيت» للأبحاث العلمية في يوليو 2026.



واعتمدت الورقة مراجعةً تحليلية للمصادر العامة؛ من إحصاءات رسمية، وتقارير صحفية موثوقة، ودراسات في العلامة الرياضية وعولمة كرة القدم، دون مقابلات أو استبيانات أو بيانات تشغيلية خاصة بالنادي.



ورصدت الورقة، وفق المراجع التي اعتمدتها، تسجيل رونالدو 28 هدفًا في 30 مباراة بدوري روشن لموسم 2025-2026، إلى جانب 129 هدفًا في 148 مباراة بقميص النصر في جميع البطولات حتى مايو 2026. كما استندت إلى بيانات تضع قاعدة متابعيه الرقميين عند نحو مليار متابع عبر المنصات الرئيسية، بينهم 65.1% في إنستغرام، و17.3% في فيسبوك، و11.5% في إكس، و6.1% في يوتيوب.



وتخلص الدراسة إلى أن النصر استفاد من الحضور العالمي الفوري لرونالدو؛ فالمتابع الدولي الذي يعرف اللاعب يلتفت إلى النادي والدوري السعودي عبره. وتصف انتقاله بأنه جمع بين إستراتيجية النادي وإستراتيجية الدوري، عبر توسيع دائرة المشجعين والرعاة ووسائل البث واللاعبين المهتمين بالسوق السعودية.



وتوصي الورقة النصر والأندية السعودية بتحويل هذا الانتباه إلى أصول مستدامة: ولاء جماهيري طويل المدى، شراكات تجارية، تطوير للفئات السنية، هوية فنية واضحة، وتجربة ملعب وبث تنافسية. وتؤكد أن حضور النجم يفتح الباب، بينما تصنع المؤسسة قيمة البقاء بعده.