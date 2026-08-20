توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع إدارة نادي الدرعية يقضي بإعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم انزو ميو إلى صفوف الدرعية لمدة موسم رياضي واحد.



وبموجب الاتفاق، سيتحمل النادي الأهلي الجزء الأكبر من القيمة المالية لعقد اللاعب خلال فترة الإعارة، وذلك في إطار دعم مسيرة اللاعب الفنية ومنحه فرصة أكبر للمشاركة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجهازين الفني والإداري في النادي الأهلي لإدارة ملف اللاعبين المعارين، بما يخدم مصلحة اللاعب والفريق في المرحلة القادمة.



ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات نادي الدرعية خلال الأيام القليلة القادمة بعد استكمال الإجراءات النظامية للصفقة.