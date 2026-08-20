تعودتُ كل عام، مع العودة إلى المدارس، أن أكتب عن الدور الجسيم الذي تضطلع به الأسرة في هذه العودة، وعن تلك التفاصيل التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في نفس الطفل وحياته الدراسية؛ فالعودة إلى المدرسة ليست مجرد انتقال من إجازة إلى مقاعد الدراسة، ولا هي حقيبة جديدة وكتب ودفاتر وجدول حصص؛ إنها انتقال نفسي وعاطفي يحتاج فيه الأبناء إلى من يهيئهم له، ويمنحهم الطمأنينة قبل أن يطالبهم بالإنجاز.

فالأسرة هي المحطة الأولى التي يعود إليها الطفل كل يوم، ومنها يستمد كثيراً من شعوره بالأمان والثقة والقدرة على مواجهة ما ينتظره خارج المنزل. ولذلك، فإن تهيئة الأبناء للعام الدراسي لا ينبغي أن تبدأ ليلة الدراسة الأولى، بل تبدأ من صناعة بيئة منزلية هادئة ومتوازنة، يشعر فيها الابن بأن المدرسة مساحة للتعلم واكتشاف الذات، وليست مصدراً دائماً للخوف والضغط.

ومن أجمل ما يمكن أن تقدّمه الأسرة لأبنائها في هذه المرحلة أن تعيد تنظيم إيقاع الحياة بهدوء؛ مواعيد النوم والاستيقاظ والطعام، والوقت المخصص للدراسة والراحة والترفيه. فالطفل الذي يدخل يومه مرتبكاً ومتعباً قد يجد صعوبة في التركيز والتفاعل، بينما تمنحه العادات المنتظمة شعوراً بالاستقرار والاستعداد.

لكن الصحة النفسية لا تُبنى بالروتين وحده؛ إنها تُبنى قبل ذلك بالكلمة. أن نسأل أبناءنا عن يومهم ونستمع فعلاً إلى إجابتهم، وأن نمنحهم مساحة للحديث عن خوفهم أو قلقهم أو مواقفهم مع زملائهم ومعلميهم، وأن نتعامل مع تعثرهم باعتباره فرصة للتعلم، لا سبباً للعقاب واللوم. فالطفل لا يحتاج دائماً إلى من يقدم له الحلول، بقدر حاجته إلى من يشعره بأن هناك من يسمعه ويفهمه.

وفي المقابل، علينا أن ننتبه إلى خطورة المقارنات التي تتسلل أحياناً إلى البيوت دون أن نشعر: «انظر إلى فلان»، «لماذا لم تحصل على مثل درجته؟»، «أختك أفضل منك». مثل هذه العبارات قد تبدو محفّزة في لحظتها، لكنها تترك أثراً عميقاً في نفس الطفل، وتحوّل النجاح من رحلة لاكتشاف قدراته إلى سباق مستمر لإثبات ذاته أمام الآخرين.

والأسرة الواعية لا تجعل الدرجات هي المقياس الوحيد للنجاح. نعم، التفوق الدراسي مهم، لكن الأهم أن يتعلم الابن كيف يتحمّل المسؤولية، وكيف ينظم وقته، وكيف يحترم الآخرين، وكيف يواجه الفشل، وكيف يحاول مرة أخرى. فهذه المهارات هي التي ستبقى معه طويلاً بعد أن تنتهي ورقة الاختبار.

كما أن القدوة الأسرية جزء أساسي من هذه التربية؛ فالأبناء يتعلمون مما يرونه أكثر مما يتعلمون مما نطلبه منهم. حين يرون في البيت احتراماً للوقت، وحواراً هادئاً، وقراءة، وتنظيماً، وتوازناً في استخدام الأجهزة، فإنهم يتعلمون ذلك بصورة طبيعية، دون محاضرات طويلة.

ولأن المدرسة والأسرة شريكان في رحلة واحدة، فإن التواصل بينهما ينبغي أن يكون قائماً على التعاون؛ فحين تتكامل الأدوار، يصبح اكتشاف أي مشكلة يواجهها الطالب أسرع، ويصبح التعامل معها أكثر حكمة، ويشعر الابن أن من حوله يعملون من أجله، لا يراقبونه فقط.

إن أجمل ما يمكن أن نهديه لأبنائنا مع بداية عام دراسي جديد ليس حقيبة أجمل، ولا أدوات أكثر، ولا قائمة طويلة من التوقعات؛ بل بيتاً يشعرون فيه بالأمان، وأباً وأماً يقولان لهم بصدق: «نحن نثق بكم، ونؤمن بقدرتكم، وسنكون إلى جانبكم في النجاح والتعثر معاً».

ختاماً.. المدرسة تفتح أبوابها كل عام لاستقبال أبنائنا، لكن البيت هو الذي يهيئ قلوبهم للدخول إليها. ومن هنا تبدأ الحكاية الحقيقية للتعليم: من أسرة تعرف أن مهمتها ليست أن تصنع طالباً متفوقاً فحسب، بل أن تصنع إنساناً سليماً، واثقاً، متوازناً، وقادراً على أن يمضي في الحياة بقلب مطمئن؛ حتى لا تكون بيوتنا كبيت العنكبوت.