لم تعد العناية بالبشرة شأناً طبياً يخص عيادات الجلدية وحدها؛ بل أصبحت جزءاً من تفاصيل حياتنا اليومية. نفتح هواتفنا صباحاً، فنجد منتجاً جديداً، أو إجراءً تجميلياً رائجاً، أو وصفة منزلية توصف بأنها «سر البشرة المثالية». وبين إعلانٍ يعدنا ببشرة أصغر، ومؤثرٍ يوصي بمكوّن جديد، وتجربةٍ شخصية تتحول بين ليلة وضحاها إلى نصيحة عامة، قد يصبح السؤال الأصعب: ماذا تحتاج بشرتنا فعلاً؟



نعيش اليوم في زمن تتسارع فيه المعلومة أكثر مما يتسارع فيه الدليل العلمي. وما كان يحتاج سنوات ليصل إلى الناس أصبح ينتشر في ساعات، وربما في دقائق. وهذه السرعة تحمل جانباً إيجابياً؛ فقد جعلت المعرفة الصحية أقرب إلى الجميع، لكنها في الوقت نفسه جعلت المعلومة غير الدقيقة أكثر قدرة على الانتشار.



وهنا تبدأ مسؤوليتنا تجاه بشرتنا.



فليست كل صيحة حقيقة، وليس كل ما هو شائع مناسباً لنا.



قد نرى مئات الأشخاص يتحدثون عن مكوّن معين، فنفترض أن انتشاره دليل على فعاليته. وقد نقرأ عن إجراء تجميلي جديد فنعتقد أن حداثته تعني تفوقه على ما سبقه. لكن الطب لا يقيس نجاح العلاج بعدد مرات ظهوره على الشاشة، ولا بعدد المشاهدات التي حصدها.



العلم له لغة أخرى



يسأل عن الدليل، والبحث العلمي والفائدة، والأمان، والمدة التي استمرت فيها النتائج، فالبشرة ليست واحدة. ما يناسب بشرة جافة قد لا يناسب بشرة حساسة، وما يفيد في علاج مشكلة معينة قد يفاقم مشكلة أخرى. وحتى المنتجات التي تحمل مكونات معروفة بفوائدها قد تحتاج إلى اختيار التركيز والتركيبة وطريقة الاستخدام المناسبة.



ولهذا، فإن أول خطوة في العناية الجيدة بالبشرة ليست شراء منتج جديد، وإنما فهم البشرة نفسها.



هل هي جافة أم دهنية؟ هل تعاني من الحساسية أو الالتهاب؟ هل المشكلة تصبغات أم آثار التهاب؟ هل هناك حب شباب مستمر؟ وهل ما نراه مشكلة جلدية تحتاج إلى علاج، أم مجرد تغير طبيعي يمكن التعامل معه بالعناية المناسبة؟



هذه الأسئلة تبدو بسيطة، لكنها قد تغير كل ما يأتي بعدها.



ومن أكثر المفاهيم التي تحتاج إلى إعادة نظر أيضاً اعتقادنا بأن «الأكثر» يعني «الأفضل». فليس بالضرورة أن تكون البشرة التي تستخدم عشرة منتجات أكثر صحة من البشرة التي تستخدم ثلاثة. وأحياناً يكون الإفراط في التنظيف والتقشير وتعدد المواد الفعالة سبباً في إضعاف الحاجز الواقي للبشرة، فتظهر الحساسية والاحمرار والجفاف بدلاً من النتيجة التي كنا نبحث عنها.



البشرة لا تحتاج دائماً إلى المزيد؛ أحياناً تحتاج إلى الأقل، ولكن الأفضل.



وينطبق الأمر ذاته على الإجراءات التجميلية. فالتقدم في طب الجلد والتجميل منحنا خيارات واسعة ومثيرة للاهتمام، من الليزر إلى الحقن والأجهزة الحديثة، وأصبح بإمكاننا التعامل مع كثير من المشكلات بدقة أكبر من أي وقت مضى.



لكن وفرة الخيارات لا تعني أن علينا استخدام جميعها.



الإجراء الناجح ليس هو الأكثر حداثة، ولا الأغلى سعراً، ولا الأكثر تداولاً؛ بل هو الإجراء المناسب للشخص المناسب، في الوقت المناسب، وللهدف المناسب.



وقد يكون أفضل قرار تجميلي أحياناً هو ألا نفعل شيئاً.



وهذه الفكرة مهمة خصوصاً في زمن أصبحت فيه صور المشاهير والمؤثرين معياراً غير واقعي للجمال. فالبشرة التي نراها على الشاشة قد تكون مصوّرة بإضاءة مثالية، أو معالجة رقمياً، أو نتيجة روتين وعلاجات لا نعرف تفاصيلها. ومقارنة بشرتنا الحقيقية بصورة رقمية مصقولة قد تجعلنا نبحث عن عيوب غير موجودة أصلاً.



الجمال لا ينبغي أن يتحول إلى حالة دائمة من عدم الرضا.



والطب التجميلي في جوهره لا يفترض أن يمحو ملامح الإنسان أو يفرض عليه شكلاً واحداً للجمال؛ بل يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة، وتحسين ما يزعج الشخص، والحفاظ على مظهر صحي ومتوازن، عندما يُمارس بوعي واعتدال.



لذلك، ربما حان الوقت لأن نغيّر السؤال من:



«ما أحدث شيء في عالم البشرة؟»



إلى:



«ما الذي تحتاجه بشرتي أنا؟»



هذا السؤال البسيط قد يحمينا من كثير من المبالغات، ومن شراء منتجات لا نحتاج إليها، ومن اتباع وصفات قد لا تناسبنا، ومن اتخاذ قرارات تجميلية تحت تأثير اللحظة.



وفي هذه الزاوية، سأحاول أن أقترب من عالم الجلدية والتجميل من زاوية مختلفة؛ زاوية تضع العلم في مواجهة الترند، والدليل في مواجهة المبالغة، والوعي في مواجهة الاستهلاك.



سنتحدث عن البشرة والشعر، وعن أحدث العلاجات والإجراءات، وعن المنتجات التي تملأ رفوفنا، وعن الترندات التي تشغل منصات التواصل الاجتماعي. سنحاول أن نفصل بين ما يستحق التجربة وما يستحق التوقف عنده، وأن نجيب عن الأسئلة التي قد تخطر في بال كثير منا، بلغة بسيطة دون أن نفقد دقة العلم.



لأنني أؤمن أن المعلومة الطبية لا ينبغي أن تكون معقدة حتى تكون دقيقة، ولا مثيرة حتى تكون مؤثرة.



وفي النهاية، لا أظن أن الهدف هو أن نعرف كل شيء عن بشرتنا.



يكفي أن نعرف كيف نصغي إليها، وأن نعرف متى نصدق الترند... ومتى نعود إلى العلم.