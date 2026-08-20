قد ينجح الغشاش في خداع مفتش، وقد يفلت من جولة رقابية، لكنه لن يستطيع بسهولة خداع منظومة ذكية تقرأ ملايين البيانات، وتربط بين المؤشرات، وتكتشف الأنماط غير الطبيعية في ثوان معدودة.

هكذا يتغير اليوم مفهوم الرقابة التجارية، من الاعتماد على الجهد البشري وحده إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، ليصبح شريكاً في حماية الأسواق، وكشف المخالفات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، جاءت خطوة وزارة التجارة باعتماد منظومة «إنفيديا بي 300» للذكاء الاصطناعي عبر سحابة «هيوماين»، لتكون أول جهة حكومية سعودية تتبنى هذه التقنية المتقدمة.

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسة لتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وبناء اقتصاد أكثر تنافسية، فالسعودية اليوم لا تكتفي باستيراد التقنيات الحديثة، بل تعمل على توطينها، وبناء بنيتها التحتية، وتمكين الجهات الحكومية من توظيفها في أعمالها اليومية.

وتعد وزارة التجارة من أكثر الجهات التي يمكن أن تحقق أثراً مباشراً من هذه التقنيات، بحكم مسؤوليتها عن حماية السوق، وصون حقوق المستهلك، ومكافحة الغش التجاري والتستر والممارسات المخالفة، فكل عملية شراء، وكل سجل تجاري، وكل بلاغ، وكل جولة رقابية، تمثل بيانات يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحللها ويستخرج منها مؤشرات تساعد على فضح المخالفات قبل أن تتوسع.

إن المرحلة المقبلة تبدو مختلفة، فالمفتش لن يعتمد فقط على خبرته الميدانية، بل سيكون مدعوماً بأنظمة ذكية تستطيع تحديد المواقع الأكثر عرضة للمخالفات، وتحليل سلوك المنشآت التجارية، واكتشاف العلاقات المشبوهة بين البيانات، والتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وهذا يعني رقابة أكثر دقة، واستجابة أسرع، واستخداماً أفضل للموارد.

فالقيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في توظيفه لحل مشكلات واقعية تمس حياة الناس، وما تقوم به وزارة التجارة اليوم ليس مجرد قصة نجاح لجهة حكومية، بل أن تكون أكثر ذكاء وسرعة وقدرة على محاصرة الغش وكسب ثقة المستهلك.