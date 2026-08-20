عقدت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27» اجتماعها الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة آخر التحضيرات الخاصة بالبطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في أول نسخة من البطولة تقام في مدينة جدة، خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية تتنافس في 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل.



وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الإعلامية خالد مبارك الكواري، بحضور كل من فيصل بن يوسف الطويهر، نائب رئيس اللجنة، وسطام علي السهلي، وسالم علي النقبي، وأحمد مهدي ميرزا، وأحمد الموسوي، وسيف الجابري، ممثلي الاتحادات الخليجية الأعضاء، ومحمد الغامدي، رئيس اللجنة الإعلامية المحلية.



وناقش الاجتماع آخر مستجدات العمل الإعلامي للبطولة، وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة، حيث أعربت اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها للاتحاد السعودي لكرة القدم، واللجنة المحلية المنظمة للبطولة، واللجنة الإعلامية المحلية، على جهودهم المتواصلة في التحضير للبطولة وتنظيمها، بما يضمن خروجها بالشكل الأمثل من مختلف الجوانب، ولا سيما الجانب الإعلامي.



كما بحث الاجتماع عددًا من الخطط والبرامج الإعلامية، وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل للمنسقين الإعلاميين للمنتخبات المشاركة خلال شهر سبتمبر، إلى جانب تنظيم ثلاث ورش عمل للعاملين في اللجنة الإعلامية المحلية، تتناول العمليات الإعلامية، وإدارة المؤتمرات الصحفية، والتصوير الفوتوغرافي.



واستعرض الاجتماع كذلك تقريرًا حول مستجدات العمل الإعلامي للبطولة، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة الخطوات القادمة، واتخاذ عدد من القرارات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية للبطولة.