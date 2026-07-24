في قلب معسكر النمسا، وبين جبال الألب، يصل ظهر اليوم اللاعب كريسينسو سامرفيل، بعد أن نجحت إدارة الهلال في إقناع الجناح الهولندي البالغ 24 عاماً بارتداء الأزرق لمدة 4 مواسم، في صفقة قيمتها 80 مليون يورو - 68 مليون جنيه إسترليني - حسب «ذا أثليتك». رقم يجعله أحد أغلى الصفقات في تاريخ الدوري السعودي.

القصة بدأت في لندن

كان عقد سامرفيل مع وست هام ممتداً حتى 2029. لكن هبوط «الهامرز» إلى التشامبيون شيب فتح الباب. وتزاحم عليه الكبار: روما الإيطالي تقدم بـ 46 مليون يورو، ومانشستر يونايتد وأستون فيلا سألوا، لكن الهلال كان الأسرع والأقوى.

اللاعب لم ينتظر طويلاً وغادر إلى أمستردام لإنهاء الفحوصات الطبية، ثم إلى النمسا مباشرة ليوقع ويبدأ التدريبات. لا وقت للضياع في مشروع الزعيم.

من هو سامرفيل؟

هو الجناح الذي جاء من ليدز إلى وست هام عام 2024، ولعب 56 مباراة، سجل 7 أهداف وصنع 5 في الموسم الماضي فقط.

وهو الدولي الهولندي الذي لمع في كأس العالم الأخيرة: 4 مباريات، هدفين، تمريرتين حاسمتين. واختتم مشاركته بسيناريو درامي بإهدار ركلة ترجيح أمام المغرب في دور الـ32.