بعيداً عن صخب نهائي مونديال 2026 والذي سيجمع منتخبي، إسبانيا والأرجنتين، ستكون المباراة فرصة لمواجهة قائد التانغو ليونيل ميسي



(39 عاماً)، والنجم الإسباني الشاب لامين يامال (19 عاما).



وبعد معرفة طرفي النهائي، اكتسحت صورة قديمة بمواقع التواصل الاجتماعي تجمع ليونيل ميسي ولامين يامال عندما كان طفلا.



الصورة التي انتشرت لليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عندما كان يقوم بـ«تحميم» طفل رضيع عام 2007، قيل إنها تعود للامين يامال نجم إسبانيا الحالي قبل أن يؤكد والد الأخير صحتها.



وكانت الصورة الشهيرة قد التقطت في حدث خيري أقامه نادي برشلونة يعود ريعه للأطفال، وقال المصور جوان مونفورت الذي التقط الصورة إن ميسي كان مرتبكاً لم يعرف التعامل مع الرضيع لامين يامال قبل أن تتدخل شيلا إيبانا والدة الأخير وتساعد أفضل لاعب في العالم 8 مرات على تحميم الطفل.



ولم يصدق العالم حقيقة الصورة حتى نشرها منير نصراوي والد اللاعب عبر «إنستغرام» وكتب: بداية أسطورتين.



وبعد أكثر من 18 عاما على الصورة، يتحدى الطفل الرضيع النجم ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم 2026، ويسعى لحرمانه من حلم الاحتفاظ باللقب.