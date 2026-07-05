يبدو أن خروج المنتخب السنغالي من مونديال كأس العالم 2026، لن يمر مرور الكرام لدى الإعلام المحلي والشارع الرياضي بالبلاد، فهناك أزمة كبيرة وفضائح من المنتظر أن تكون حديث العالم عموماً، وليست حصراً على السنغاليين.



«عكاظ» نشرت عبر موقعها الإلكتروني خبراً حول الصراعات والاتهامات التي نشرها عدد من وسائل الإعلام المحلية، إضافة لموقع أخباري فرنسي، عن وجود كوارث حدثت تسببت في خروج «الأسود» من المونديال بفضيحة كبرى.



ومع تلك الاتهامات التي نشرها الإعلام السنغالي، لم يتمالك اتحاد الكرة المحلي نفسه وامتعض من تلك الأخبار التي وصفها بالكاذبة، وسرعان ما أصدر بياناً رسمياً تم نشره عبر منصة «X» قال فيه: كل ما نشر ليس له أساس من الصحة، ونحنُ نسمي كل ما تحدث به الإعلام وغيره «تحريفات إعلامية خطيرة» لا أساس لها من الصحة، ووجود احتفاليات ومشروبات كحولية وغيرها من تلك الأمور ليست صحيحة إطلاقاً.



وأضاف البيان: من حق الإعلام أن يكتب وينتقد فهو حق مشروع، لكن بطريقة صحيحة ونقد بنّاء، أما الافتراءات التي نشرت فسيتم التعامل معها بالصفة القانونية لحفظ كرامة اللاعبين والمسؤولين في اتحاد الكرة.



سنرد على الكاذبين



وانفجر الدولي السنغالي مهاجم تشيلسي الإنجليزي نيكولاس جاكسون، الذي رد بقوة على التقارير التي انتشرت خلال الفترة الماضية بشأن وجود فضائح داخل معسكر منتخب السنغال، خلال بيان مطول نشره عبر حسابه على «إنستغرام» قال فيه: لا أعلم من أين يأتي هذا الإعلام بتلك الأكاذيب التي نشروها سواء عن بعثة المنتخب أو عني، فأنا لا أشرب الكحول ولم أفعل ذلك طيلة حياتي.



وأضاف: أحب قميص السنغال كثيراً، وأحترم زملائي للغاية، لذلك لن أتصرف أبداً بما يخالف الاحترافية، أتفهم حالة الغضب بعد أي هزيمة، لكن ذلك لا يبرر إطلاق الشائعات أو اختلاق الأكاذيب.



وأتمّ جاكسون رسالته بالتأكيد على عزمه تجاوز المرحلة الحالية والعودة بصورة أقوى، إذ قال: سأفعل ما اعتدت دائماً على فعله سأواصل العمل، وسأنهض من جديد، وأعود أقوى، سأكون حاضراً.. شكراً لكل من يساندنا في الأوقات الجيدة كما في الأوقات الصعبة.