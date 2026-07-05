‏حالت عاصفة رعدية في أتلانتا بالولايات المتحدة دون استمرار تدريبات منتخب مصر بقيادة المدير الفني للمنتخب حسام حسن، استعداداً لمواجهة منتخب الأرجنتين في السابعة من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026.



واكتفى منتخب «الفراعنة» بالتدريب لأقل من ساعة فقط، فيما قرر الجهاز الفني استكمال تدريب اللاعبين في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بفندق إقامتهم في أتلانتا. وكان المنتخب المصري قد تأهل لدور ثمن النهائي بعد فوزه على منتخب أستراليا بركلات الترجيح 4-2، في دور الـ32.



وسيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، و«الشورت» والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب الأرجنتين بالزي التقليدي الأبيض والأزرق في المواجهة التي ستجمع المنتخبين، فيما تقرر أن يقود الحكم الفرنسي فرانسو ليتكسييه مواجهة المنتخبين، ويساعده كل من سيريل مونييه، ومهدي رحموني، والنرويجي إسبن إسكوس حكماً رابعاً، ومواطنه إسحاق باشيفكين حكماً مساعداً احتياطياً.