حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجدل حول إمكانية معاقبة مدرب منتخب مصر حسام حسن بسبب رفعه علم فلسطين عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح (الجمعة) الماضي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وذكرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن رفع حسام حسن علم فلسطين قد يمثل تحدياً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي تحظر أو تقيد الرسائل السياسية في المباريات، مما يعرضه لخطر توقيع عقوبات عليه.

وأكّد «فيفا» لوكالة «أسوشيتد برس»: «يسمح برفع الأعلام التي تمثل جميع الاتحادات الأعضاء في فيفا، البالغ عددها 211 اتحاداً، في بطولات فيفا، ونرحب أيضاً بعرضها من قبل المشجعين وفقاً للوائح الملعب وقواعد السلوك الخاصة بملاعب فيفا».

وقاد حسام حسن منتخب مصر لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة، بعد احتلال وصافة المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، ثم واصل كتابة التاريخ بتجاوز أستراليا في دور الـ32، ويحلم المدرب المصري بمواصلة المشوار وتخطي حامل لقب النسخة الماضية، منتخب الأرجنتين، رغم صعوبة المهمة.