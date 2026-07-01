علمت «عكاظ» من مصادرها أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يعتبر الخيار الأول لنادي الاتحاد السعودي من أجل قيادة الفريق الكروي، خلفاً للمدرب البرتغالي كونسيساو، ومن المتوقع أن يحسم نادي الاتحاد التعاقد مع المدرب رازفان في غضون الأيام القادمة.



وأوضحت المصادر أن نادي السد القطري أبدى رغبته أيضا في التعاقد مع المدرب رازفان من أجل تدريب الفريق الكروي الأول، ولم يتم حسم الأمر بين الطرفين.



وأشارت المصادر إلى أن التنافس انحصر بين ناديي الاتحاد السعودي ونادي السد القطري للتعاقد مع المدرب رازفان.



هذا وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو أنهى مسيرته مع نادي باوك سالونيكا اليوناني، حيث أعلن النادي في يونيو الماضي إنهاء التعاقد معه بالتراضي.