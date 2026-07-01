واصل الفرنسيان كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي تقديم عروضهما الاستثنائية في كأس العالم 2026، وأصبحا الثنائي الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف بتاريخ البطولة خلال الـ60 عاماً الأخيرة، في إنجاز يعكس الانسجام الكبير بين نجمي «الديوك».



ووصل عدد الأهداف التي اشترك فيها الثنائي إلى 6 أهداف، منها 4 تمريرات حاسمة من ديمبيلي إلى مبابي، مقابل تمريرتين حاسمتين من مبابي إلى ديمبيلي، وهو أعلى رقم يحققه أي ثنائي في كأس العالم منذ عام 1966.



ويؤكد هذا الرقم حجم التفاهم الكبير بين النجمين اللذين شكلا السلاح الهجومي الأبرز للمنتخب الفرنسي خلال النسخة الحالية من المونديال، وأسهما بشكل مباشر في قيادة «الديوك» لمواصلة مشوارهم نحو الأدوار المتقدمة.



ويأمل المنتخب الفرنسي في استمرار هذا الانسجام بين مبابي وديمبيلي خلال المباريات المقبلة، في ظل سعيه للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026، مستنداً إلى واحدة من أخطر الشراكات الهجومية في تاريخ البطولة.