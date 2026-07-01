تسلم رئيس نادي الوحدة حازم اللحياني دفة قيادة النادي، بعد اعتماد مجلس إدارته من قبل وزارة الرياضة، والتوقيع على محاضر الإستلام بحضور ممثلي مكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة.

من جانب آخر، اقتربت إدارة نادي الوحدة من التعاقد مع المدرب المقدوني سلافشي فوجنبسكي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي المقبل.



وأفاد مصدر مطلع مقرب من صناع القرار في النادي أن الإدارة أنهت أغلب بنود الاتفاق مع المدرب، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى مكة المكرمة الأسبوع المقبل، وذلك للإشراف على انطلاقة التدريبات والوقوف على جاهزية اللاعبين.



وأضاف المصدر أن الإدارة حددت وجهة المعسكر الإعدادي للفريق، إذ تُجرى المفاضلة حالياً بين تركيا ومصر، على أن يتضمن المعسكر إقامة خمس مباريات ودية؛ بهدف منح جميع العناصر فرصة المشاركة قبل استقرار الجهاز الفني على التشكيل النهائي الذي سيخوض به الفريق منافسات دوري الدرجة الأولى «يلو».



وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أن الإعلامي الدكتور بسام اللحياني، يعد الاسم الأبرز لشغل منصب مدير المركز الإعلامي بالنادي، خلفاً لمرهف الجفري الذي تقدّم باستقالته أخيراً.