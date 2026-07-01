حجز منتخب فرنسا مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على نظيره السويدي بنتيجة 3-0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب «نيويورك نيوجيرسي» (ميتلايف) ضمن منافسات دور الـ32، ليؤكد «الديوك» مكانتهم بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب المونديال.



بدأ المنتخب السويدي المباراة بجرأة هجومية، وكاد ألكسندر إيزاك يمنح فريقه الأفضلية مبكراً بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، إلا أن الحارس مايك مينيان تعامل معها بثبات. ورد المنتخب الفرنسي بمحاولات متتالية، كان أبرزها هدفاً ألغاه الحكم لكيليان مبابي بداعي التسلل في الدقيقة 20، قبل أن يهدر أدريان رابيو ومبابي فرصتين محققتين للتسجيل.



وقبل نهاية الشوط الأول، نجح مبابي في فك شفرة الدفاع السويدي، بعدما استغل ركلة ركنية قصيرة وانطلق بمهارة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 45، مانحاً فرنسا أفضلية مستحقة مع نهاية النصف الأول من اللقاء.



وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الفرنسي فرض سيطرته على مجريات المباراة، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعد انفراد بالمرمى، مستغلاً تمريرة متقنة خلف الدفاع السويدي، ليقترب «الديوك» من حسم بطاقة التأهل.



واختتم مبابي الثلاثية في الدقيقة 74، بعدما سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا، ليقود منتخب بلاده إلى انتصار كبير، ويرفع رصيده إلى 10 أهداف في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، معززاً رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ الأدوار الإقصائية، كما وصل إلى 18 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



وأجرى المدرب ديدييه ديشامب عدداً من التغييرات في الدقائق الأخيرة للحفاظ على النتيجة وإراحة بعض العناصر الأساسية، لينهي المنتخب الفرنسي المباراة بثلاثية نظيفة، ويواصل مشواره بثقة نحو دور الـ16، في رسالة قوية إلى جميع منافسيه بأن المنتخب الفرنسي لا يزال أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب العالمي.