دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات أولية مع لاعب نادي ليل الفرنسي، أيوب بوعدي، بعد خطفه الأنظار بتألقه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026، رغم صغر سنه.

وذكر فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن مانشستر سيتي أجرى محادثات أولية مع أيوب بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، باعتباره هدفاً محتملاً للمستقبل، إذ تتنافس أربعة أندية على التعاقد معه.

خطة لإبقاء بوعدي في ليل

وأضاف الصحفي الموثوق أن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع بوعدي، مع وجود خطة محتملة لإبقائه في ليل حتى بداية موسم 2027-2028.

ليل يحدد مطالبه المالية

وبحسب تقارير صحفية، فإن نادي ليل يطلب مبلغاً يراوح بين 75 و80 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت، للموافقة على رحيل بوعدي، كما يرغب النادي الفرنسي في بقاء لاعب الوسط الشاب معه على سبيل الإعارة لموسم آخر لمواصلة تطوير مهاراته، وهو شرط يرحب به مانشستر سيتي.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويمتد عقد أيوب بوعدي مع ليل حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».