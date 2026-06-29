دخل ثنائي لافت من عائلة واحدة تاريخ بطولة كأس العالم بطريقة غير مسبوقة، بعدما نجح شقيقان في كتابة فصل جديد من القصص النادرة في سجل المونديال، ولكن بقميصين مختلفين ومنتخبين متباينين.



يتمثّل هذا الثنائي في براين بروبي وديريك لوكاسن، اللذين نشآ في هولندا داخل بيئة كروية واحدة، قبل أن يتخذ كل منهما قراراً مختلفاً بشأن مسيرته الدولية، إذ اختار بروبي تمثيل المنتخب الهولندي، فيما اتجه لوكاسن لتمثيل غانا ارتباطاً بجذور العائلة.



وخلال منافسات كأس العالم 2026، برز الثنائي بصورة لافتة، إذ تمكن بروبي من تسجيل حضوره الهجومي بقميص هولندا، في حين خطف لوكاسن الأنظار بعدما نجح في تسجيل هدف لصالح منتخب غانا، في مشهد اعتبره كثيرون لحظة تاريخية فريدة من نوعها على مستوى الأشقاء في البطولة.



وبحسب ما تم تداوله، فإن هذا الإنجاز جعل الشقيقين أول ثنائي في تاريخ كأس العالم يسجل كل منهما لصالح منتخب مختلف في النسخة نفسها، وهو ما أضاف طابعاً استثنائياً لقصة مشاركتهما.



كما تشير الإحصاءات التاريخية إلى أن تسجيل الأشقاء في نسخة واحدة من المونديال يُعد حدثاً نادراً للغاية، لم يتكرر سوى في مناسبات محدودة عبر تاريخ البطولة، كان أبرزها أزواج من الأشقاء مثل عائلة فالتر الألمانية، والتوأم الهولندي فان دي كيركوف، إضافة إلى الأخوين لاودروب مع الدنمارك.



ورغم أن كل ثنائي من هؤلاء ترك بصمته الخاصة في تاريخ البطولة، فإن حالة بروبي ولوكاسن جاءت مختلفة هذه المرة، لكونهما لم يحققا الإنجاز ضمن منتخب واحد، بل عبر منتخبين مختلفين، ما منح القصة بُعداً استثنائياً في سجلات كأس العالم.