ودّع منتخب بنما منافسات كأس العالم 2026 بعدما سجّل رقمًا سلبيًا لافتًا، إذ أصبح المنتخب الوحيد بين المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة الذي أنهى دور المجموعات دون تسجيل أي هدف.



وخاض المنتخب البنمي 3 مباريات في مرحلة المجموعات، لكنه عجز عن هز الشباك في جميع مواجهاته، ليغادر البطولة بسجل هجومي خالٍ تمامًا من الأهداف، في وقت نجحت فيه المنتخبات الـ47 الأخرى في تسجيل هدف واحد على الأقل.



ويُعد هذا الرقم من أبرز الإحصاءات السلبية في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما انفرد منتخب بنما بهذا الرقم، ليختتم مشاركته المونديالية بخروج مبكر ودون أي بصمة تهديفية.