كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» مدى احتمالية تولّي مدرب النصر السابق جورجي جيسوس قيادة الأخضر السعودي خلال الفترة المقبلة؛ خلفاً لليوناني جورجيوس دونيس.

كانت تقارير صحفية قد ذكرت، خلال الساعات الماضية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس إقالة جورجيوس دونيس بعد وداع بطولة كأس العالم 2026، والتعاقد مع جورجي جيسوس.

هل يتولى جيسوس تدريب الأخضر؟

وقالت المصادر: «كانت هناك مفاوضات غير رسمية مع جيسوس لتولي تدريب الأخضر قبل كأس العالم 2026، لكن المدرب رفض لأنها تمثّل مخاطرة كبيرة من وجهة نظره، قبل أن يستقر الاتحاد السعودي في النهاية على تعيين دونيس، كما أن الجميع يعلم أن جيسوس كان على وشك قيادة المنتخب السعودي في عام 2023، لكن الهلال تدخل وتعاقد معه».

لا مفاوضات

وأضافت المصادر أنه لا توجد مفاوضات بين الاتحاد السعودي وجيسوس حتى هذه اللحظة، كما أن احتمالية تولي البرتغالي قيادة الأخضر ضعيفة، لكن لا شيء مستبعد في الفترة المقبلة.

الوجهة الأقرب

وأوضحت أن جيسوس أحد أبرز المرشحين لتدريب منتخب البرتغال بعد بطولة كأس العالم 2026، لكن لا يوجد اتفاق بين الطرفين حتى الآن.

مسيرة ناجحة في الملاعب السعودية

يُذكر أن جيسوس درب الهلال في موسم 2018-2019، وقاد الفريق لتحقيق كأس السوبر السعودي، قبل أن يغادر رغم تصدره الدوري، ثم عاد لاحقاً إلى «الزعيم» وقاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية في موسم 2023-2024، إلى جانب سلسلة قياسية من الانتصارات المتتالية دون هزيمة.

ودرب جيسوس النصر في موسم 2025-2026، وقاده للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، بحصد لقب دوري روشن السعودي.