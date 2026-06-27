أوضح الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سبب استبدال قائد المنتخب محمد صلاح خلال مواجهة إيران في بطولة كأس العالم 2026، بعد الجدل الذي أثير حول خروجه من الملعب في الدقيقة 57، وتساؤلات الجماهير حول حالته الصحية.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن إن محمد صلاح اشتكى من آلام في العضلة الخلفية أثناء المباراة، مما دفع الجهاز الفني إلى اتخاذ قرار استبداله حفاظاً على سلامته ومنع تفاقم الإصابة.

وأضاف أن أحمد فتوح شعر أيضاً بآلام في العضلة الخلفية، فيما تعرض المدافع محمد عبد المنعم لكدمة في الكاحل. وأكد أن اللاعبين الثلاثة سيخضعون لفحوصات طبية وأشعة تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا لتحديد حجم الإصابات ووضع البرنامج العلاجي المناسب.

وأوضح حسام حسن أن الجهاز الطبي سيحسم خلال الساعات القادمة موقف اللاعبين من المشاركة في المباريات القادمة، وفقاً لنتائج الفحوص الطبية.

وانتزع المنتخب المصري تعادلاً ثميناً بنتيجة 1-1 أمام إيران (السبت) ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا بفارق الأهداف، وتعرض محمد صلاح للإصابة في المباراة التي أقيمت على ملعب "لومين فيلد".

وكان خروج محمد صلاح في الدقيقة 57 قد أثار قلق الجماهير المصرية، خاصة أن قائد المنتخب غادر الملعب دون مؤشرات واضحة على تعرضه لإصابة قوية، مما دفع كثيرين للتساؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب القرار، وسط تكهنات تراوحت بين إصابة عضلية ورغبة الجهاز الفني في إراحته.

وجاء توضيح حسام حسن ليضع حداً لهذه التكهنات، مؤكداً أن قرار الاستبدال كان بدافع طبي واحترازي، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية أثناء اللقاء.

ويمثل محمد صلاح الركيزة الأساسية لمنتخب مصر، وتعد حالته البدنية محل اهتمام كبير قبل وأثناء البطولات الكبرى، خاصة في ظل تأثيره الكبير على الأداء الهجومي للفريق.

وسبق أن تعرض صلاح لإصابات عضلية في مناسبات عدة خلال مسيرته، كان أبرزها إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن عدد من المباريات مع ناديه ومنتخب مصر، مما يجعل أي شكوى بدنية يتعرض لها تثير اهتماماً واسعاً من الجماهير ووسائل الإعلام.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن تثبت الفحوص الطبية عدم خطورة إصابة قائد المنتخب، بما يسمح بعودته سريعاً للمشاركة في بقية مشوار "الفراعنة" في كأس العالم 2026، في ظل طموحات الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.