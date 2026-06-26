أكد المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم 2026 التابع للبيت الأبيض أندرو جولياني، أن الولايات المتحدة قد تترشح لاستضافة كأس العالم للرجال 2038.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة الحالية من كأس العالم (مونديال 2026)، بينما ستقام نسخة 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، على أن تُقام نسخة 2034 في السعودية.

توسع مُحتمل في عدد المنتخبات

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة، فيما يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توسيع النظام ليشمل 64 منتخباً بحلول عام 2030.

أمريكا قادرة على استضافة 64 منتخباً

وقال جولياني، في تصريحات نقلتها شبكة «BBC»: «عندما تفكر في أن كأس العالم قد يتوسع في مرحلة ما ليشمل 64 فريقاً، أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع ذلك».

التركيز أولاً على مونديال 2026

وأضاف: «دعوني أتأكد أولاً من أننا سنتجاوز كأس العالم الحالي في 19 يوليو، قبل أن نطرح عرضنا لاستضافة كأس العالم 2038 أو غيرها من البطولات».

مناقشات مع ترمب

وتابع جولياني أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول قدرة الولايات المتحدة على استضافة كأس العالم مرة أخرى.

ثقة في البنية التحتية

وواصل حديثه: «لا يوجد بلد أفضل من الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم، وأعتقد أننا نرى ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما نراه من خلال جميع المشجعين الذين يتفاعلون مع الولايات المتحدة لأول مرة، أو لأول مرة منذ فترة طويلة، الولايات المتحدة مرحبة للغاية، ولدينا بنية تحتية رائعة».

الملاعب جاهزة والتكاليف أقل

وختم: «لقد بنينا الملاعب، لذا، مقارنة بالدول المضيفة الأخرى التي تنفق عشرات المليارات من الدولارات، كلّفنا الأمر بضعة مليارات فقط، ومن الرائع حقاً أن نرى حب العالم للولايات المتحدة الأمريكية خلال احتفالنا بالذكرى الـ250 لتأسيسها، لقد كان ذلك أمراً مُرضياً للغاية».