يخوض المنتخب السعودي مواجهة فاصلة أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر على ملعب هوستن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من أجل حجز مقعد في الدور الـ32 ومواصلة المشوار في البطولة.



ويحتاج المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في بلوغ الدور القادم، فيما يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى مواصلة مغامرته التاريخية في ظهوره الأول بنهائيات كأس العالم.



ويحتل المنتخب السعودي المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين، ما يجعل الانتصار الخيار الوحيد أمامه للإبقاء على حظوظه في التأهل، بينما يأتي منتخب الرأس الأخضر ثالثا برصيد نقطتين من تعادلين، ويأمل بدوره في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في العبور إلى الدور التالي.



وفي المجموعة ذاتها، تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين أوروغواي وإسبانيا على ملعب غوادالاخارا، في لقاء مباشر على صدارة المجموعة وبطاقات التأهل إلى الدور القادم.



ويحل منتخب الأوروغواي في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين أمام السعودية والرأس الأخضر، فيما يتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط جمعها من فوز وتعادل، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا كبيرا في ظل تقارب حسابات المجموعة قبل الجولة الأخيرة.