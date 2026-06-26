شدد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن على أن فريقه يدخل مباراة إيران صباح غدٍ باحثاً عن الفوز فقط، مؤكداً عدم وجود لاعب أساسي وآخر احتياطي داخل صفوف «الفراعنة».



وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026:«لا يوجد لاعب أساسي واحتياطي في المنتخب، والخبرات فقط تصنع الفارق. الانضباط والالتزام في المعسكر هما أهم أسباب نجاح منتخب مصر».



وأضاف العميد: «محمد صلاح لاعب ذكي ومختلف، ومنتخب مصر فريق جماعي. رغبة اللاعبين وقراءتنا الجيدة للمباريات هي سبب النتائج الجيدة في كأس العالم».



وتابع مدرب الفراعنة حديثه عن المنافس: «نحترم منتخب إيران لأنه منتخب قوي ويحتل المركز 21 عالمياً، جاهزون للمباراة وأتمنى أن يحالف جميع اللاعبين التوفيق وأن يكونوا في أفضل حالاتهم. كل لاعبي منتخب مصر أساسيون، ولدي ثقة فيهم جميعاً، وأي لاعب يشارك سيقدم كل ما لديه».



واختتم حسام حسن تصريحاته برسالة للجماهير: «نلعب غداً للفوز فقط ولا ننظر لأي حسابات أخرى. نسعى دائماً لتقديم صورة مشرفة عن الكرة المصرية. أشكر الجماهير المصرية على الدعم المستمر، ورسالتي لهم: لن نخذلكم ولن نقصر في أي مباراة».