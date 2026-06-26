بعد توهجه أمام أوزبكستان وإحرازه هدفين من أصل ثلاثة، كان المزاج رائقاً للنجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يستعد لصعود الطائرة للتوجه لمدينة ميامي، تأهباً لمواجهة كولومبيا ضمن ختام دور المجموعات، حيث انتشر مقطع طريف قبل صعوده الطائرة، وتحديداً لحظة التفتيش الأمني الروتيني، إذ حظي الموقف بتفاعل واسع بسبب رد فعله العفوي والساخر، وظهر «الدون» في الفيديو وهو يمتثل بشكل كامل لطلب عناصر الأمن فتح حقائبه لإجراء تفتيش روتيني، قبل أن يلفت الأنظار بحركة طريفة عندما بدأ بنزع نظارته، في إشارة بدت وكأنه يسأل مازحاً موظف التفتيش «هل النظارات معنية بالتفتيش أيضاً؟».



ولم تستغرق اللقطة سوى ثوانٍ معدودة، لكنها سرعان ما انتشرت عبر منصات التواصل، حيث أشاد متابعون بطريقة تعامل النجم البرتغالي مع الموقف، معتبرين أن ابتسامته وتعليقه غير المباشر أضفيا أجواء من المرح على إجراء اعتيادي يخضع له جميع المسافرين.



ويبرز مقطع الفيديو جانباً مختلفاً من شخصية رونالدو خارج المستطيل الأخضر، إذ جمع بين التعاون الكامل مع الإجراءات الأمنية وروح الدعابة التي خففت من جدية الموقف.



ويخضع اللاعبون وأفراد البعثات الرياضية، شأنهم شأن بقية المسافرين، لإجراءات التفتيش الأمني المعتادة قبل السفر، إلا أن اللقطة التي بطلها رونالدو حولت مشهداً روتينياً إلى مادة واسعة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة.