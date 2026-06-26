أعلنت دار هيريتدج للمزادات أن الكرة التي استُخدمت في مباراة الأرجنتين وإنجلترا في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم 1986، واشتهرت بهدف دييغو مارادونا المثير للجدل، ستُطرح في مزاد علني بسعر افتتاحي يبلغ 2.5 مليون دولار.



ووصفت دار المزادات القطعة بأنها «الكأس المقدسة» لهواة الجمع، مشيرة إلى أنها قد تحقق سعرًا مماثلًا للمبلغ القياسي البالغ 9.2 مليون دولار الذي دُفع عام 2022 مقابل قميص مارادونا الذي ارتداه في المباراة ذاتها.



وقال مايك بروفينزال، المتخصص في المزادات لدى هيريتدج، إنه لا توجد سوابق مماثلة يمكن الاستناد إليها لتقدير السعر الذي قد تصل إليه الكرة في المزاد.



وأضاف: إنها قطعة فريدة من نوعها بكل معنى الكلمة، ويمكن القول إنها أهم قطعة تذكارية في عالم كرة القدم موجودة حاليًا.



ويأتي تنظيم المزاد في وقت تشهد فيه سوق المقتنيات الخاصة بكرة القدم ازدهارًا متزايدًا، مدفوعًا بإقامة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وقال بروفينزال: الولايات المتحدة تقود سوق المقتنيات الرياضية، هذه السوق بدأت فعليًا هنا وتتمتع بقاعدة ضخمة من هواة الجمع، مع تزايد أعدادهم بوتيرة هائلة.